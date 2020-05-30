Для работников культуры Карелии записали гимн

Центр народного творчества Карелии на своем ютуб-канале опубликовал ролик – поздравление с Днем работника культуры республики. Это песня, которую исполнили замминистра культуры Сергей Соловьев, а также руководители учреждений культуры.

Сам министр Алексей Лесонен сидит за звукорежиссерским пультом, как бы управляя процессом. Ролик называется «Гимн работников культуры». День работника культуры Карелии отмечается 31 мая.

Алексей Лесонен сообщил порталу «Петрозаводск говорит», что изначально поздравление намеревались записать к Дню работника культуры Российской Федерации. Над самой песней работали сотрудники Центра народного творчества под руководством Андрея Редькина. Сейчас в сеть выложили доработанный вариант. По словам Лесонена, руководители учреждений охотно согласились участвовать в записи.

– Сами песню придумали, спели. Хочется подбодрить работников отрасли, показать, что мы вместе, что в перспективе все очень неплохо. Хотели продемонстрировать, что в культуре все сегодня многостаночники, особенно в муниципальных учреждениях. Там каждый работник – это и режиссер, и постановщик, и актер, и руководитель. Такие у нас люди работают!

Алексей Лесонен пояснил, что гимн – это шутливое наименование, без претензий на официальный статус. На момент написания текста ролик набрал полторы сотни просмотров, набрав четыре лайка и один дизлайк.