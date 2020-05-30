Хор мальчиков из Карелии победил на крупном международном конкурсе

Хор мальчиков «Центра мужского хорового пения» из Петрозаводска стал лауреатом I степени на XVIII международном музыкальном конкурсе «Звучит Москва». Коллектив выступал в номинации «Вокально-хоровой ансамбль» в средней возрастной категории. Участники из Карелии набрали 9,1 балл из десяти возможных.

Детско-юношеский хоровой конкурс «Звучит Москва» проходит раз в два года. В этом году его проводили дистанционно: участникам надо было отсылать видеозаписи выступлений. Руководитель петрозаводского коллектива отправил три произведения с записи Рождественского концерта 2019 года.

В конкурсе приняли участие более 170 коллективов. В номинации, в которую заявился хор из Карелии, было более восьмидесяти участников. Мальчики «Центра мужского хорового пения» набрали наибольшее количество баллов.