Карельские кинематографисты начали работать над мистическим сериалом

Карельские режиссеры Иван Кульнев и Владимир Рудак снимут пилотную серию нового мистического веб-сериала «Особая связь». Об этом сообщает Союз кинематографистов Карелии. Веб-сериал будет создан в жанре мистического триллера и перенесет зрителей во времена СССР.

Режиссеры хотят создать ретро-историю про загадочные и аномальные события Карелии. Летом этого года режиссеры хотят создать пилотную серию. Планируется, что съемки состоятся в июле-августе. Сейчас авторы и их команда готовятся к съемкам: дорабатывают сценарий, определяются с местами съемок, разрабатывают визуальное решение, проводят кастинг. Основные места, где будет рождаться картина, уже выбраны. Интерьерные съемки пройдут в специальном павильоне в арт-пространстве «Синий коридор», а натуральные – в пригороде Петрозаводска.

Для самих режиссеров подобный сериал – новый опыт, в который они окунулись с головой. И Владимир Рудак, и Иван Кульнев впервые работают в жанре мистического триллера.



– Сознательно хотим уйти от комедийного жанра и попробовать свои силы в другом направлении. Мрачная музыка, неспешные кадры, напряженные сцены. Не знаю, что из этого получиться, но попробовать интересно, – отмечает Иван Кульнев.



Съемки пройдут в рамках проекта развития локального кино «LOKKI» программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия», отмечает Союз кинематографистов.