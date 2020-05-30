Сегодня на канале «Культура» пройдет премьера фильма о Карелии

30 мая в 12.45 на канале «Культура» пройдет премьера документального фильма «Карелы. Берега Калевалы».

Съемки велись в прошлом году в Калевале и Юшкозеро.

«Не случайно выбрано и название фильма. О родных берегах, о том насколько они святы для наших жителей и пойдет речь в фильме. Не пропустите премьеру, обязательно посмотрите. Мы уверены, фильм будет красивым и интересным»,

- сообщает паблик «Северные берега».

.А вот как анонсируют фильм его создатели:

«Что мы знаем о Карелии? Остроконечные ели, озёра цвета неба… Но есть и другая Карелия, неизведанная – и прежде всего это сами карелы: при ближайшем знакомстве с ними поражаешься многому! К примеру, свой музыкальный инструмент – кантеле – карелы носят в баню, пропитывая их там "магическим дымом" – не потому ли у этого инструмента столь чарующий звук?

А карельские женщины умеют лихо бегать по брёвнам через реку, управляются с лодкой – и вовсю рыбачат "по перволёдку"…

Ещё у карелов есть понятие Kotiranta – "родной берег". Насколько для них это свято, мы убедились, побывав в посёлке Калевала (где были записаны большинство рун одноимённого эпоса) и в старинной карельской деревне Юшкозеро, которую называют "северной Венецией"»,

- сообщается на сайте канала.

Авторы отмечают, что в фильме нет постановочных съемок.

«Мгновения повседневной жизни фиксируются на камеру, так собирается эксклюзивный этнографический материал. В фильмах из этого цикла нет постановок. Традиции и обряды, будни и праздники снимаются не только для однократного использования этого материала в проекте, но и для создания большой российской этнокультурной антологии»,

- уточняется в анонсе.