29 мая 2020, 07:33
Маленьким петрозаводчанам предложили нарисовать лето мечты
Конкурс рисунков «Красочное лето» продлится до 21 июня
Юных художников приглашают на конкурс рисунков «Красочное лето». Принять участие смогут дети от года до 10 лет, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.
Маленьким художникам нужно сделать рисунок формата А4 на тему «Лето моей мечты» (в работе может быть использована любая техника рисования). Затем следует направить отсканированную копию организаторам: press@ro10.fss.ru. Каждый участник может отправлять только один рисунок.
Работы будут размещены для открытого голосования в группе Фонда социального страхования в соцсети.
Конкурс стартует 1 июня. Работы принимаются до 21 июня. Победителей определят по итогам зрительского голосования.