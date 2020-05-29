Маленьким петрозаводчанам предложили нарисовать лето мечты

Юных художников приглашают на конкурс рисунков «Красочное лето». Принять участие смогут дети от года до 10 лет, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

Маленьким художникам нужно сделать рисунок формата А4 на тему «Лето моей мечты» (в работе может быть использована любая техника рисования). Затем следует направить отсканированную копию организаторам: press@ro10.fss.ru. Каждый участник может отправлять только один рисунок.

Работы будут размещены для открытого голосования в группе Фонда социального страхования в соцсети.

Конкурс стартует 1 июня. Работы принимаются до 21 июня. Победителей определят по итогам зрительского голосования.