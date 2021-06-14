Женщина пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет Татьяну Лещенко 1974 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

Горожанка ушла из дома на улице Калинина в ночь с 12 на 13 июня. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

На вид пропавшей 40-45 лет, каштановые волосы с красным отливом по плечи, рост около 160 см, худощавого телосложения, слегка прихрамывает. Была одета в серую толстовку на замке и брюки цвета хаки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого человека, просят звонить по телефону: +7-953-549-69-78.