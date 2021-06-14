Таксист оштрафован за неправильную перевозку детей в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска пресекла нарушение правил перевозки детей водителем такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилист был остановлен инспекторами на площади Гагарина. Ему предстоит заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

В ГИБДД напомнили, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств. Фото источника