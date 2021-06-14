Автобус с 46 пассажирами перевернулся на границе с Карелией

Днем 13 июня в Ленинградской области около деревни Верхние Мандроги, что располагается в нескольких километрах от границы с Карелией, перевернулся туристический автобус с 46 пассажирами. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, в условиях сильного дождя водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В автобусе ехали 46 пассажиров. В результате аварии 10 человек пострадали, они госпитализированы.

На месте происшествия работали следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фото 47news