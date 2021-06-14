Жительница Карелии нарвалась на мошенников при покупке подарка мужу

В полицию Сегежи обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что мошенники похитили у нее крупную сумму, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщина пояснила, что решила сделать подарок мужу на юбилей свадьбы. Она нашла в Интернете объявление о продаже игровой приставки и связалась с продавцом. Цена - 45 тысяч рублей - сегежанку устроила. К тому же продавец сообщил, что живет в Кеми и готов переслать товар.

При этом владелец приставки потребовал сразу же перевести ему всю сумму. Женщина сделала это. Затем продавец навязал покупательнице дополнительный джойстик за 2500 рублей и велел перевести еще 1500 рублей за доставку. В итоге сегежанка отдала незнакомцу 49 000 рублей. После этого связь прервалась.

По заявлению горожанки ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото t-online.de