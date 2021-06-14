Волонтеров просят помочь в поисках пропавших на Кумчозере людей

Родные погибшей на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе семьи просят волонтеров помочь в поисках пропавших мужчины и женщины. Соответствующее сообщение появилось в соцсети накануне вечером.

«Завтра последний день официальных поисков. Кто может помочь в поисках или имеет связи с группами водолазов, прошу откликнуться. Вдруг найдутся те, кто сможет помочь. Телефоны для связи — 89114264232 (Юлия), 89114264334 (Анастасия)».

Напомним, трагедия произошла вечером 12 июня недалеко от деревни Покровское. Родители и двое детей вышли на озеро при неблагоприятных погодных условиях. В итоге лодка перевернулась. Тела девочек были найдены, родителей 1990 года рождения до сих пор найти не удалось. Фото riafan.ru