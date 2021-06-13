Возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек в Карелии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели семьи с детьми в Карелии. Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более людям, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 12 июня на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе. Семейная пара с двумя маленькими девочками каталась на лодке в районе деревни Покровское. Лодка перевернулась, погибли родители 1990 года рождения и дети возрастом 3 года и 6 лет.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото bfm.ru