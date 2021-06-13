13 июня 2021, 15:22
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек в Карелии

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в Медвежьегорском районе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели семьи с детьми в Карелии. Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более людям, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 12 июня на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе. Семейная пара с двумя маленькими девочками каталась на лодке в районе деревни Покровское. Лодка перевернулась, погибли родители 1990 года рождения и дети возрастом 3 года и 6 лет.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото bfm.ru

Ранее в этом сюжете:

Раскрыты подробности гибели семьи на Кумчозере
подробнее...
Госкомитет назвал причины гибели семьи на озере в Карелии
подробнее...
Погибшая в Карелии семья с детьми каталась на лодке без спасжилетов
подробнее...
На Кумчозере утонули молодые родители с маленькими детьми
подробнее...
На озере в Карелии погибли не два, а четыре человека
подробнее...
Два человека утонули на озере в Карелии
подробнее...
Обсудить
просмотр
188769
Метки: 
Медвежьегорский район
кумчозеро
следственный комитет
уголовное дело
семья
дети
гибель
Причинение смерти по неосторожности
новости Карелии