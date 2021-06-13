На Кумчозере утонули молодые родители с маленькими детьми

Появилась информация о людях, погибших 12 июня на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе. Об этом сообщает паблик «Медвежьегорск Online».

По данным источника, трагедия унесла жизни 31-летней учительницы Медвежьегорской школы им. А. Фанягина, ее 31-летнего мужа, а также двух девочек, им было 6 лет и 3 года.

Отмечается, что погибшая женщина была учителем истории и обществознания, участвовала в конкурсе «Учитель года Карелии -2021».

Напомним, лодка с людьми перевернулась 12 июня. Тела двух погибших найдены, еще двух пропавших ищут спасатели. На месте работают сотрудники ГИМС, КРПСС, Следственного комитета. Фото gazetapik.ru