13 июня 2021, 09:47
Два человека утонули на озере в Карелии
Спасатели три часа искали пропавших на озере Кумчозеро людей
Накануне вечером в Медвежьегорском районе на озере Кумчозеро утонули два человека. Об этом сообщает «Столица на Онего».
По данным издания, в 19:26 спасателям позвонил житель деревни Покровское, который сообщил о том, что увидел на озере перевернувшуюся лодку.
По данным пресс-службы МЧС, в спасательной операции участвовали 14 человек, 5 единиц техники и одно плавсредство.
Спустя три часа поисков тела двух человек были найдены и подняты на берег. Фото vrubcovske.ru