Два человека утонули на озере в Карелии

Накануне вечером в Медвежьегорском районе на озере Кумчозеро утонули два человека. Об этом сообщает «Столица на Онего».

По данным издания, в 19:26 спасателям позвонил житель деревни Покровское, который сообщил о том, что увидел на озере перевернувшуюся лодку.

По данным пресс-службы МЧС, в спасательной операции участвовали 14 человек, 5 единиц техники и одно плавсредство.

Спустя три часа поисков тела двух человек были найдены и подняты на берег. Фото vrubcovske.ru