Сильно пьяного водителя внедорожника поймали ночью в Карелии

Сегодня ночью сотрудники ГИБДД остановили в Лоухском районе автомобиль «Грейт Вол». Находившийся за рулем 37-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Алкотестер показал следующие цифры - 1, 08 мг/л. Водитель был отстранен от управления. В отношении него составлены административные материалы.

Судьбу автомобилиста решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.