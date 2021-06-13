Раскрыты подробности гибели семьи на Кумчозере

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели четырех человек у деревни Покровское Медвежьегорского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным прокуратуры, родители и двое детей приехали в гости к родственникам из Медвежьегорска. В период с 16 до 19 часов 12 июня муж и жена - оба 1990 года рождения - и две девочки (3 года и 6 лет) при неблагоприятных погодных условиях вышли на лодке «Казанка-6» в акваторию озера Кумчозеро. Семья планировала порыбачить.

Все четверо не надели спасательные жилеты. Предположительно вследствие поднявшегося большого волнения на озере произошло опрокидывание лодки, в результате чего все члены семьи утонули. В настоящее время найдены тела детей, поиски тел мужчины и женщины продолжаются.

На место происшествия выезжал прокурор Медвежьегорского района Иван Кучин. Фото vestivrn.ru