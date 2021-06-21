Тысяча человек пришла проститься с погибшей в Карелии семьей Гротус

Около тысячи человек пришли проститься с трагически погибшей на Кумчозере семьей Гротус, сообщает «Комсомольская правда». Прощание проходило 18 июня в Доме культуры в Медвежьегорске. Здание специально для этого выделили местные власти. Родственники рассказали, что в зале поставили четыре гроба, все было завалено цветами.

«Игрушек принесли - целый магазин, просто очень много. На прощание пришли ученики Кристины, учителя, директора школ, родители школьников, коллеги Владимира, родственники с обеих сторон и просто неравнодушные люди. Все плакали. Это большая утрата не только для города, но и для всей республики Карелия»,

- рассказали журналистам родные погибших.

Напомним, трагедия произошла 12 июня. Мама – школьная учительница Кристина, папа – помощник машиниста Владимир и две дочери 6 и 3 лет катались на лодке по озеру. По информации издания, в МЧС сообщили, что судно при повороте качнуло, оно перевернулось. Не выжил никто. Тела девочек нашли в тот же день. Тела взрослых обнаружили спустя четыре дня.

По словам сестры погибшего Владимира, мужчина знал, как управлять лодкой, был заядлым рыбаком. Его всему с детства выучил отец. Мужчина часто рыбачил, но дочек мало с собой брал. «В тот роковой день они пошли в баню. И пока она топилась, они решили немного покатать детей», - рассказала девушка. (фото spb.kp.ru)