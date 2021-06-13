На озере в Карелии погибли не два, а четыре человека

В Медвежьегорском районе на озере Кумчозеро погибли не два, а четыре человека. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на собственный информированный источник.

Ранее мы сообщали о том, что на Кумчозере в районе деревни Покровское началась спасательная операция после того, как местный житель заметил перевернувшуюся лодку. В итоге были найдены два тела утонувших людей.

Сейчас продолжаются поиски еще двух пропавших. На месте работают сотрудники КРПСС, ГИМС, Следственного комитета. Фото latterdaysaintmag.com