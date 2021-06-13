13 июня 2021, 12:44
Происшествия

Нападение в баре в Петрозаводске попало на видео

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в причинении побоев посетителю увеселительного заведения

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, запечатленного камерами наблюдения одного из баров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в причинении побоев посетителю увеселительного заведения. На кадрах видно, как он запустил какой-то предмет в голову мужчине, стоявшего у кассы.

Всех, кто что-либо знает о нападавшем, просят звонить по номеру телефона: +79114032310 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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