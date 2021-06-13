На месте гибели трех подростков в Петрозаводске появились цветы

Петрозаводчане принесли цветы на берег Онежского озера в районе Берегового переулка, где вечером 11 июня утонули трое подростков. Фотографии места происшествия сделал журналист портала «Петрозаводск говорит».

На берегу в бутылке с водой стоят четыре розы. Рядом на бревне лежат трое плавок. Кто их принес туда - неизвестно. Людей на пляже сейчас почти нет - дует очень сильный ветер.

Напомним, трагедия произошла около 20 часов 11 июня. Восемь девятиклассников школы №38 отдыхали на берегу озера. Четверо юношей и девушка решили искупаться. Молодые люди заплыли подальше, один из них стал тонуть. Двое других бросились спасать товарища, но сами пошли ко дну. Четвертый молодой человек пытался доставать одноклассников из-под воды и сажать их на торчащие в этом месте сваи, но те снова и снова погружались в воду. В итоге юноша выбился из сил и поплыл к берегу. Его друзья утонули.

Следственный комитет после трагедии возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более людям.