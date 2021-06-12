Возбуждено уголовное дело после гибели трех подростков в Петрозаводске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех подростков в Онежском озере в Петрозаводске. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более людям, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 11 июня трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела детей были найдены в 50 метрах от берега.

В настоящее время на месте продолжают работать следователи, проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ситуацию прокомментировал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он рассказал, что выпускники 9-го класса школы №38 погибли после выпускного вечера.