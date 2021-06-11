Глава Петрозаводска прокомментировал гибель трех подростков в Онего

Глава Петрозаводска Владимир Любарский прокомментировал на своей странице в соцсети гибель трех школьников в Онежском озере. Трагедия произошла в районе улицы Береговой сегодня вечером.

День закончился трагедией. В Петрозаводске в Онежском озере вечером утонули трое подростков, учеников 9 класса 38-й школы. После выпускного вечера… Всех уже подняли, спасти никого не удалось, с родителями работают психологи. Обстоятельства продолжаем выяснять. Выражаю соболезнования родным, не могу представить, что они сейчас чувствуют,

- написал градоначальник.

Напомним, по предварительным данным, во время купания в озере один из подростков стал тонуть. Двое его товарищей бросились на помощь, но вернуться на берег не смог никто.

По данным МЧС по РК, на месте происшествия работали 19 сотрудников пожарно-спасательных частей города. В их числе - 4 участника водолазной группы.

В министерстве попросили родителей Петрозаводска не оставлять детей у воды без присмотра. Фото МЧС по РК