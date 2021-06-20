МЧС обратилось к родителям для предотвращения трагедий на водоемах

Региональное МЧС обратилось к родителям с просьбой не оставлять детей у воды без присмотра. Специалисты просят сами граждан принять меры безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми на водоемах. Взрослых просят уделять внимание организации досуга детей, быть в курсе, где и с кем находится несовершеннолетний. МЧС Карелии напомнило родителям и детям правила безопасности.

Родителей просят не допускать одиночного купания детей без присмотра; купания в неустановленных местах; катания на неприспособленных средствах, предметах. Для купания детей во время отдыха на даче, походов, прогулок и экскурсий просят выбирать неглубокое место с пологим и чистым дном.



Дети должны помнить, что купаться можно только в специально отведенных местах; нельзя допускать шалостей на воде; нельзя подавать ложных сигналов тревоги. Детей просят не плавать на надувных матрацах, камерах, досках; не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов; не купаться в воде при температуре ниже +18 градусов; не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающих; не кататься на самодельных плотах. Детям напоминают, что купаться можно только в присутствии старших.

Напомним, в Петрозаводске 11 июня в Онежском озере утонули трое школьников. Подростки купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса. Тела были найдены в 50 метрах от берега. Возбуждены уголовные дела. (фото Татьяна Князева, ngs42.ru)