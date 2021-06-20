Медработников Карелии поздравили с профессиональным праздником

Сегодня, 20 июня, отмечается День медицинского работника.

Сотрудников здравоохранения поздравили пожарные, глава Минздрава, губернатор, сити-менеджер и и.о спикера Петросовета.

«От всего сердца желаем, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы работа приносила вам вдохновение, радость и удовлетворение! Крепкого здоровья, добра, мира и семейного благополучия вам! Новых профессиональных успехов и благодарных пациентов! С праздником! И низкий поклон от всех нас!»