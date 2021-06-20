Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

38-летняя российская певица МакSим (Марина Абросимова) по-прежнему находится в искусственной коме. Об этом РБК рассказал представитель знаменитости.

«Все еще в коме, состояние стабильное»,

- сообщил собеседник издания.

Накануне стало известно о том, что певицу ввели в искусственную кому. У МакSим диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тест на ковид давал отрицательный результат.

МакSим выпустила шесть студийных альбомов, несколько десятков синглов и видеоклипов. Успех пришел с выпуском 28 марта 2006 года альбома «Трудный возраст», который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий. В 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. В начале февраля 2020 года приостановила творческую деятельность на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем. (Екатерина Чеснокова, iz.ru)