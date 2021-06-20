Приемная кампания началась в вузах России

Сегодня, 20 июня, вуза начали прием документов от абитуриентов. В этом году абитуриентам доступны четыре варианта подачи документов в высшие учебные заведения: очный, по почте, через личный кабинет абитуриента в университетских электронных системах и с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Очный формат возможен лишь в том случае, если позволяет эпидобстановка. Кампания продлится до 29 июля, передает ТАСС.

Документы можно подать в пять вузов, выбрав в каждом до 10 направлений подготовки или специальностей. Университеты установят максимальное количество направлений, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе, но их должно быть не менее двух и не более 10.

Зачисление проходит в два этапа - приоритетный и основной. До 4 августа абитуриенты, у которых есть льготы или которые поступают по квоте, должны подать согласие в университеты, 6 августа вузы опубликуют приказы об их зачислении.

Срок окончания приема согласий на зачисление в рамках основного этапа на основные конкурсные места - 11 августа, 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс.

Некоторые вузы начали прием документов раньше установленного срока. (фото grozny.tv)