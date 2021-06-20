Филолог, потомок Пушкина, Лидия Савельева умерла в Петрозаводске

Карелия потеряла выдающегося филолога Лидию Владимировну Савельеву. Потомок Пушкина, доктор филологических наук, умерла в возрасте 84 лет ночью 20 июня в госпитале в Петрозаводске. Печальную новость сообщил интернет-журнал «Лицей».

Савельева известна исследованиями по истории русского языка, палеославистике, лингвопоэтике. Она впервые дешифровали славянскую азбуку и интерпретировала ее как поэтический текст, писала об экологии языка, введя это понятие в науку, что высоко оценил Дмитрий Лихачев.

После окончания филологического факультета Ленинградского университета она вместе с супругом Замиром Тарлановым приехала в Карелию. Савельева проработала в Карельском педагогическом институте почти 50 лет. Последние годы работала над книгой воспоминаний.

Лидия Савельева - прямой потомок Александра Пушкина. Его старший сын Александр Александрович был дедом Софьи Николаевны, бабушки Лидии Владимировны. (фото Ирины Ларионовой, gazeta-licey.ru)