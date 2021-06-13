В Петрозаводске больше часа тушили пожар в частной бане

12 июня в 21:02 на пульт спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре на улице Короленко на Старой Кукковке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и девять сотрудников пожарно-спасательных частей города. Выяснилось, что горит частная баня. Борьба с огнем длилась больше часа - справиться с пламенем удалось лишь в 22:13.

Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото ozmo.ru