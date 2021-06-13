Госкомитет назвал причины гибели семьи на озере в Карелии

Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения прокомментировал гибель молодой семьи с детьми в Медвежьегорском районе. Трагедия произошла 12 июня на озере Кумчозеро.

В госкомитете подтвердили, что в акватории озера Кумчозеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети - две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей продолжается. Сегодня на место происшествия выдвинулись специалисты из петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым для проведения поисковой операции оборудованием.

По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте. Однако трагедии можно было избежать, если бы на людях были надеты спасательные жилеты.

Как отметили спасатели, самая распространенная причина трагедий на воде - то, что люди пренебрегают простыми правилами безопасности. На водоемах спасательными жилетами нужно пользоваться обязательно, независимо от того, как человек умеет плавать. Также необходимо проверять плавательные средства. Они должны быть оборудованы средствами безопасности.

В ближайшее время в Карелии ожидаются усиленные рейды специалистов МЧС и спасателей КРПСС с целью проверки безопасности на водоемах. Всех нарушителей ждут административные наказания и серьезные штрафы. Фото best-wallpaper.net