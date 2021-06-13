Погибшая в Карелии семья с детьми каталась на лодке без спасжилетов

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы рассказали о трагедии, произошедшей 12 июня на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе. При опрокидывании лодки погибла семья из четырех человек: родители и дети.

Как передает ИА «Республика», родители затопили баню и отправились кататься с детьми на лодке - старой кижанке. При этом ни на ком из них не было спасжилетов. По всей видимости, лодка перевернулась, позже ее заметил местный житель и сообщил в МЧС.

В результате трагедии погибли 31-летние родители и две девочки, которым было 6 лет и 3 года.

Вчера спасатели подняли из воды тела детей. Поиски их родителей продолжаются. Фото wallpaperscraft.ru