13 июня 2021, 14:03
Погибшая в Карелии семья с детьми каталась на лодке без спасжилетов
Спасатели рассказали подробности трагедии, произошедшей на Кумчозере
Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы рассказали о трагедии, произошедшей 12 июня на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе. При опрокидывании лодки погибла семья из четырех человек: родители и дети.
Как передает ИА «Республика», родители затопили баню и отправились кататься с детьми на лодке - старой кижанке. При этом ни на ком из них не было спасжилетов. По всей видимости, лодка перевернулась, позже ее заметил местный житель и сообщил в МЧС.
В результате трагедии погибли 31-летние родители и две девочки, которым было 6 лет и 3 года.
Вчера спасатели подняли из воды тела детей. Поиски их родителей продолжаются. Фото wallpaperscraft.ru