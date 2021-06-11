Подростки могли утонуть в Петрозаводске, идет спасательная операция

В Петрозаводске вечером 11 июня идет спасательная операция на берегу Онежского озера, в районе улицы Береговой. Спасатели ищут подростков, которые могли не выйти из водоема после купания, сообщает «Столица на Онего».

Очевидцы сообщили в МЧС о том, что на берегу остались вещи людей, не вышедших из воды. Они утверждали, что это двое подростков.

В КРПСС поступила информация о том, что в озере тонет подросток. По другой информации, подростков могло быть двое.

На данный момент спасательная операция продолжается. Фото источника