Пропавший в Петрозаводске ребенок найден

Пропавший в Петрозаводске ребенок 2012 года рождения найден. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении мальчика нет. Полиция поблагодарила горожан за помощь в распространении информации.

Напомним, ребенок исчез 10 июня. Больше суток о его судьбе ничего не было известно. В полиции не уточнили, где и при каких обстоятельствах отыскали школьника. Фото politeka.net