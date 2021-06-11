11 июня 2021, 21:08
Происшествия

Пропавший в Петрозаводске ребенок найден

Криминальной составляющей в исчезновении мальчика нет

Пропавший в Петрозаводске ребенок 2012 года рождения найден. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении мальчика нет. Полиция поблагодарила горожан за помощь в распространении информации.

Напомним, ребенок исчез 10 июня. Больше суток о его судьбе ничего не было известно. В полиции не уточнили, где и при каких обстоятельствах отыскали школьника. Фото politeka.net

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