У жительницы Карелии пропали 50 тысяч рублей с банковской карты

В полицию Медвежьегорска обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что покупала продукты в магазине и заметила, что со счета пропали 50 тысяч рублей. Горожанка не могла представить, куда пропали деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 38-летний уроженец Волгоградской области, который сейчас живет в Карелии. Он познакомился с пострадавшей недавно. В день происшествия они вместе отдыхали дома у женщины. Мужчина заметил, как та совершает денежные операции через онлайн-сервис, и запомнил пароль. Когда хозяйка отлучилась, он перевел с ее карты на свою 50 тысяч рублей, а затем стер все уведомления и ушел.

На украденные деньги злодей купил себе микроволновку и шуруповерт, подарил дочери золотые сережки и серебряную цепочку, а остальные деньги отправил бывшей жене в счет уплаты алиментов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Фото gobankingrates.com