Убийство женщины четырехлетней давности раскрыто в Петрозаводске

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве и в причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в поселке Рыбрека подозреваемый в ходе распития спиртных напитков нанес множество ударов бейсбольной битой своему товарищу. Тот потерял сознание и был госпитализирован.

Расследуя это преступление, следователи смогли доказать вину обвиняемого в более тяжком преступлении - убийстве. Трагедия произошла в июле 2017 года. В один из дней обвиняемый в квартире на улице Ленинградской в Петрозаводске, будучи пьяным, в порыве ревности нанес своей знакомой 35-летней женщине несколько ударов тупым предметом по голове. Затем он открыл окно и вытолкнул женщину. Она упала с высоты пятого этажа и умерла в больнице от полученных травм.

Долгое время оба преступления не были раскрыты. Несмотря на отказ подозреваемого признать вину, следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело передано в суд, где вскоре будет рассмотрено. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото sputniknews-uz.com