11 июня 2021, 16:37
Легковушка разбилась утром на трассе «Сортавала» в Карелии
Жительница Ленинградской области пострадала в столкновении легкового автомобиля и трактора в Лахденпохском районе
Сегодня утром на 199-м километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе произошло ДТП. Инцидент случился в 10:30, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, 63-летний водитель автомобиля «Пежо» совершил столкновение с попутно двигающимся трактором «Джон Дир».
В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажирка автомобиля «Пежо», жительница Ленинградской области. Пострадавшая с травмами госпитализирована. По факту аварии проводится проверка. Фото источника