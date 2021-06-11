Легковушка разбилась утром на трассе «Сортавала» в Карелии

Сегодня утром на 199-м километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе произошло ДТП. Инцидент случился в 10:30, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 63-летний водитель автомобиля «Пежо» совершил столкновение с попутно двигающимся трактором «Джон Дир».

В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажирка автомобиля «Пежо», жительница Ленинградской области. Пострадавшая с травмами госпитализирована. По факту аварии проводится проверка. Фото источника