Приговоренная к смерти женщина выжила после двух инъекций в США

Пережившая казнь американка заговорила и самостоятельно ходит

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Впервые за два века в штате Теннесси (США) казнили женщину. В последний день сентября ей сделали два «укола смерти», но осужденная выжила. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Об этом невероятном случае в тюремной практике сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

По данным источника, состояние женщины постепенно улучшается – она начала говорить предложениями и может самостоятельно ходить. При этом врачи пока не могут оценить степень нанесенного вреда организму выжившей.

Напомним, американку признали виновной в убийстве своей сокурсницы на фоне ревности, совершенном в 1995 году.