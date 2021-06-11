Маленький ребенок пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет Константина Индруолаза 2012 года рождения. 10 июня ребенок ушел из дома, до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На вид пропавшему 7 лет, рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые. Был одет в темно-синюю футболку с белой надписью, черные шорты с красными полосками по бокам, обут в темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о судьбе мальчика, просят звонить по номерам телефонов: +79814020614, 814-2-739-683.