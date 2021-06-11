Житель Карелии собрал дома вечеринку и был обворован

В полицию Кеми обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что из его квартиры пропал телевизор стоимостью 6 тысяч рублей. Накануне кемлянин организовал дома шумную вечеринку, он не смог предположить, кому из гостей понадобился телевизор, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские опросили многих участников застолья и выявили подозреваемого. Им оказался 24-летний приятель пострадавшего. Мужчина признался, что улучил момент, когда хозяин вышел из квартиры, и вынес телевизор, чтобы продать его. Задуманное горожанину удалось реализовать. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и закуску.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото blackpantera.ru