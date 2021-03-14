На улице Кутузова силовой кабель лежит на земле и висит на деревьях

В районе дома N 56 по улице Кутузова (около университетского гаража) прямо на земле лежит СИП — самонесущий изолированный провод. И не нужно быть специалистом, чтобы понять — он под напряжением. А рядом ходят люди и бегают домашние животные.

И еще. Провод не только лежит на земле, но и висит на деревьях — это тоже может быть опасно.

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