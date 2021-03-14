Школы Петрозаводска закреплены за конкретными территориями

- В 2021 году приемная кампания в образовательные учреждения осуществляется по новым правилам и требованиям. Порядок приема детей определен Приказом Министерства Просвещения РФ.

Новшество заключается в закреплении школ города за определенными территориями, - пояснила Любовь Иконникова. - Согласно новому федеральному порядку приём заявлений о зачислении детей, проживающих на закреплённой территории, в первые классы начнётся с 1 апреля и завершится 30 июня.

Приём заявлений о зачислении детей, не проживающих на закреплённой территории, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября на свободные места. В управлении образования администрации для родителей будущих первоклассников организована горячая линия: 71-34-34.

Кроме того, вся актуальная информация и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы опубликованы на сайте мэрии, - сказала Любовь Иконникова. (Видео)