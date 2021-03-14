В Карелии боятся отдавать хорошие участки под ИЖС многодетным семьям

Текст: Антонина Кябелева

12 марта на заседании парламентского комитета по экономической политике карельские депутаты пытались разобраться, что мешает предоставлять многодетным семьям и другим льготникам земельные участки, освобождающиеся после расселения аварийных домов.

До недавних пор после сноса аварийного дома землю нельзя было предоставить под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Со 2 января 2021 году после изменения российского законодательства появилась возможность предоставлять льготным категориям граждан земельные участки, освобожденные от аварийных домов, в населенных пунктах с населением до 30 тысяч человек. Кроме Петрозаводска, под этот критерий подходит практически вся республика.

Проблема в том, что зачастую многодетные семьи получают участки под ИЖС в местах, где нет ни дорог, ни электричества, ни водопровода. Между тем, в небольших городах и поселках республики, где есть необходимая инфраструктура, имеется немало полуразрушенных строений, которые нужно сносить, а землю можно предоставлять нуждающимся.

По информации депутата Ольги Шмаеник, в Карелии насчитывается 520 земельных участков, которые после освобождения от аварийных домов можно предоставить многодетным семьям. К депутатам поступает, как выразилась депутат, «вал обращений» от граждан, заинтересованных в получении земельных участков. Но предоставлять землю почему-то не спешат. Она пыталась выяснить у руководителя управления земельными ресурсами РК Ивана Хорольского, когда в Карелии начнется процесс предоставления высвободившихся участков.

Хорольский объяснил, что в настоящее время совместно с органами местного самоуправления уточняется информация по конкретным земельным участкам. По его словам, в муниципалитетах есть собственные планы, связанные с размещением на этих участках социальных и спортивных объектов, школ, поликлиник.

- Чтобы понять, какие земли мы можем предоставить льготным категориям граждан, мы проводим эту работу по обновлению,

- сказал он.

Завершить «обновление» в карельском управлении земельными ресурсами планируют только летом 2021 года.

- По результатам данных мероприятий будет предоставлен перечень участков, возможных к предоставлению льготным категориям граждан, - заметил Иван Хорольский.

Он пояснил, что в конце второго квартала в управлении планируют только сформировать перечень участков, которые теоретически можно предоставить под ИЖС льготникам. Шмаеник удивилась, почему вопрос с предоставлением участков так затянули? Ведь есть немало участков, которые уже освобождены от аварийных сооружений.

- Вопрос заключается в том, что если не было плана развития у органа местного самоуправления в отношении этой территории, то, безусловно, человек может претендовать на получение этого земельного участка. Вместе с тем, в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления нужно это делать. И непосредственно с жителями этого населенного пункта.

Потому что, удовлетворив, скажем так, желание многодетной семьи, мы можем вызвать тем самым какое-то социальное противостояние со стороны других жителей данного населенного пункта.

Потому что они могут быть не согласны, что эта территория может использоваться под ИЖС. Они хотели бы там видеть парк. Ну, к примеру, - объяснил Хорольский нерасторопность в вопросах предоставления земли льготникам.

Ольга Шмаеник считает, что заниматься уточнением информации на протяжении полугода – это слишком долгий срок. Она предложила в ближайшее время вернуться к этому вопросу.

Если вслушаться в то, что говорит Иван Хорольский, то получается, что в Карелии боятся развернуть активную работу по предоставлению хороших земельных участков с необходимой инфраструктурой многодетным семьям из-за страха вызвать зависть односельчан. Поверить в искренность подобных объяснений при всем желании очень трудно. С каких это пор власть в Карелии стала бояться «противостояния» со стороны граждан? Особенно когда речь идет о выполнении важной социальной функции в отношении льготных категорий населения.

У нас ничуть не боятся общественного возмущения, предоставляя парки и заброшенные спортивные объекты под жилищное строительство. У представителей власти не трясутся руки, когда они соглашаются отдать под вырубки лес рядом с поселками. Чиновники не падают в обморок, когда отдают чистые озера под экологически опасные проекты. А вот выделить участок земли в границах поселка многодетной семье – это жуть как страшно! Ведь тут такая перспектива «социального противостояния».

Конечно, намного спокойнее загнать многодетных и инвалидов подальше в лесную глушь, чтобы ни дорог, ни электричества, ни воды. Тогда уж точно им никто не позавидует, в том числе и чиновники, распределяющие земельные ресурсы…