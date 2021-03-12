12 марта 2021, 21:21
Узники хаммама, опасный провод и «книжный Санта»
Смотрим большой пятничный выпуск «Дежурного по городу»
Сегодня в выпуске:
❌Жители одного из домов на улице Володарского оказались в самой настоящей турецкой бане. А все из-за аварии на сетях отопления;
❌На улице Кутузова лежит на земле и висит на деревьях самонесущий изолированный провод. Он под напряжением;
✔️Библиотекарь из Петрозаводска создала благотворительную группу «Книжный Санта для школьных библиотек». Идею поддержали в других регионах.
Подробности — у «Дежурного по городу»
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