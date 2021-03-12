Узники хаммама, опасный провод и «книжный Санта»

Сегодня в выпуске:

❌Жители одного из домов на улице Володарского оказались в самой настоящей турецкой бане. А все из-за аварии на сетях отопления;

❌На улице Кутузова лежит на земле и висит на деревьях самонесущий изолированный провод. Он под напряжением;

✔️Библиотекарь из Петрозаводска создала благотворительную группу «Книжный Санта для школьных библиотек». Идею поддержали в других регионах.

Подробности — у «Дежурного по городу»

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