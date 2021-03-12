Цифровая платформа «Госуслуги. Решаем вместе» будет запущена в России

Во всех регионах страны к концу года заработает цифровая платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Общение граждан с региональными и муниципальными органами власти перейдет на новый качественный уровень. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам проведения совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти.

Платформа позволит организовать взаимодействие власти с населением сразу по четырем направлениям. В первую очередь это обработка обращений граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Также на новой платформе будут проводиться онлайн-опросы и обсуждения социально значимых тем. Два других направления связаны с работой в соцсетях – это ведение пабликов органов госвласти, а также каналов в мессенджерах, и отслеживание инцидентов.

При формировании Координационного центра Правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения,

– сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры и 9 субъектов Российской Федерации. В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. Так, на едином портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис Минпросвещения для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

Добавим, новая платформа станет дополнительным инструментов для жителей Республики Карелия, чтобы рассказать власти о болевых точках своего населенного пункта. При имеющихся возможностях с 1 по 25 февраля в Центр управления регионом (ЦУР) Республики Карелия поступило 1902 обращения. На них было дано 1743 ответа, работа по остальным инцидентам продолжилась. Все проблемы жителей республики попали на тепловую карту ЦУР. По количеству жалоб лидерами стали Петрозаводск, Кемский, Медвежьегорский, Сегежский и Прионежский районы.