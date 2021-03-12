Мебель, инвентарь и игрушки закупят для детского садика на Древлянке-8

В настоящее время ООО «Чистый город» выполняет общестроительные работы по внутренней отделке помещений и инженерных систем в здании детского садика на Древлянке-8 в Петрозаводске.

Объект был построен и введен в эксплуатацию еще в 2014 году, но с того момента простаивал. Детский сад не был включен в федеральный реестр типовых проектов, выкупить его было невозможно. В 2019 году законодательство изменилось, но здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Владелец здания исправил замечания Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Садик передали в муниципальную собственность. Об этом в конце декабря сообщал губернатор. Вдобавок, Артур Парфенчиков прогнозировал, что садик откроется в начале 2021 года. Но, судя по всему, глава республики несколько поторопился.

Сегодня в администрации столицы Карелии сообщили, что с наступлением соответствующих погодных условий планируется устранить дефекты и повреждения окрасочного слоя наружных стен, дефекты покрытия игровых площадок.

Специалисты МУ «ЦРСУ» выполняют отдельные работы по переустановке сантехнического оборудования в санузлах, в том числе для ясельных групп, а также моечных в буфетных. Подготовлен полный перечень необходимого оборудования, мебели, инвентаря и игрушек. Все это планируется закупить в ближайшее время.

«После получения положительных заключений Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора и лицензии на образовательную деятельность детский сад планируется открыть в июне 2021 года»,

- сообщили в пресс-центре мэрии.

В садике, рассчитанном на 160 мест, восемь групповых помещений. Есть медицинский блок, пищеблок, прачечная, бойлерная, музыкальный и физкультурный залы, подсобки. На прилегающей территории есть восемь игровых площадок с теневыми навесами, малыми архитектурными формами, спортивная и хозяйственная зоны. (фото пресс-центр администрации города)