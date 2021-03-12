Санкт-Петербург подарил Петрозаводску 17 троллейбусов

- Мы считаем, что для предприятия «Городской транспорт» это, конечно, серьезное подспорье в условиях того парка, который имеется. На данный момент у нас восемьдесят два троллейбуса. Из них семьдесят потенциально пригодны для выхода на линию с учетом этих семнадцати, которые вы упомянули.

Ежедневно выпуск у нас составляет порядка 50 единиц. Техника старая, требует ремонта, и периодически мы наблюдаем срывы.

Те семнадцать бортов, которые поступили из Санкт-Петербурга, - это бывшие в употреблении машины, но они в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к такого рода технике. Из семнадцати троллейбусов одиннадцать уже задействованы на линии. Но на предприятии нет жесткой привязки троллейбусов к одному маршруту, поэтому можно сказать, что они в общем и целом будут задействованы на всех имеющихся маршрутах, - сказал Андрей Бекелев. (Видео)