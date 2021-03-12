Массовые проверки на дорогах ждут водителей Петрозаводска

В Петрозаводске 13 марта пройдет очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей. Автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах города, сообщает Госавтоинспекция карельской столицы.

В ГИБДД отметили, что с начала года в Петрозаводске произошло одно ДТП по вине пьяного водителя, в котором пострадали два человека. За этот же период от управления отстранены более ста нетрезвых горожан.

Инспекторы напоминают, что за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.

Жителей карельской столицы просят сообщать о нетрезвых людях, садящихся за руль. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска