"Мисс и мистер Великая Русь" живут в трущобах и ждут расселения

Побывали в гостях у юных победителей всероссийского конкурса красоты и таланта «Мисс Великая Русь-2020». В августе петрозаводские школьники Милена и Давид Кравцовы отправились в Питер, чтобы принять участие в финале конкурса. И вернулись оттуда с титулами. Давид стал «Юным мистером Великая Русь», а Милена — «Первой вице-мисс Великая Русь».

Татьяна Кравцова, мама Милены и Давида, тоже участвовала в региональном этапе конкурса, который прошел в Петрозаводске в 2019 году. И даже взяла специальный приз — «Миссис Роскошь». А вот условия, в которых живет эта талантливая семья, роскошными не назовешь...

Есть что рассказать? Пишите в группу телеканала «Ника Плюс» в социальной сети «ВКонтакте». Приедем, снимем, покажем.