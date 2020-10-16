Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

16, 17 и 18 октября Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей «Контроль трезвости».

Инспекторы призывают водителей к внимательности, соблюдению правил дорожного движения, а также просят не садиться за руль в состоянии опьянения.

По данным ведомства, за девять месяцев в столице Карелии было зарегистрировано 11 аварий c участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 13 получили травмы. А 556 нетрезвых водителей были отстранены от управления. (фото на главной Госавтоинспекция Петрозаводска)