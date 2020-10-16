16 октября 2020, 15:38
Общество

В ожидании снега карельский бард предложил испить глоточек

Николай Почтовалов предложил свою версию бабьего лета

А почему бы не оставить домашние хлопоты и не прогуляться в ближайшем парке? Предаваться очарованию осенних пейзажей, дышать и грустить вместе с поникшими цветами, шуршать опавшей листвой... Хотя, о чем это я? Шуршать уже не получится — былая легкость прозрачных прожилок вперемешку с комками сырой глины вдохновляет разве что на покупку резиновых сапог. 

Осень — она настоящая, без фальши и мнимого тепла. 

Такие и они, песни карельского барда Николая Почтовалова, настоящие, проникновенные. Наша творческая встреча не обошлась без сюрпризов — смотрите передачу на следующей неделе. 

А пока «дайте последний глоточек от лета испить». 

Обсудить
просмотр
176188
Метки: 
Карельский бард
Карельский поэт
Николай Почтовалов
Версия бабьего лета
Петрозаводск
ПтзВидео говорит
Ника плюс