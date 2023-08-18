Минобраз: пять школ Карелии в новом учебном году не откроются

Руководители министерства образования РК ровно двадцать лет назад не обрадовали журналистов данными о подготовке образовательных учреждений республики к новому учебному году. Тогда в Карелии насчитывалось 945 образовательных учреждений разных типов. Так уж вышло, что не все они Первого сентября должны были распахнуть двери перед учениками. В республике оставалось 22 учебных заведения, работа которых была приостановлена.

«Есть список. Около пяти учреждений не будут открыты. В остальных шестнадцати учреждениях идет интенсивная работа по исправлению ситуации», - заявила министр образования РК Галина Разбивная. Были памятны события, когда в России сгорели несколько школ подряд в разных регионах. Галина Анатольевна подробно остановилась на этой проблеме. Никто не хотел повторения такого ЧП у нас. В Минобразе посчитали: чтобы привести все учреждения республики в соответствие с требованиями противопожарной безопасности, понадобится 70 миллионов рублей. На это в бюджете денег не было. Наше министерство образования обратилось за помощью в правительство России. В итоге пять школ-интернатов обещали оборудовать сигнализацией за счет федерального бюджета.

На брифинге так же прозвучали некоторые данные об итогах Единого государственного экзамена, который весной 2003 года проводили впервые. «По итогам ЕГЭ (мы волновались, как наши дети с ним справятся), мы показали неплохое качество знаний математики, биологии и немножко похуже физики», - отметила Галина Анатольевна.

В связи с тем, что в Москве тогда компания «ЮКОС» подверглась обыскам, у журналистов возник вопрос – не повлияет ли это на деятельность Федерации интернет-образования. Она занималась повышением квалификации учителей (мы рассказывали о взаимодействии Федерации с карельскими специалистами). Компания «ЮКОС» была ее основным спонсором. Галина Разбивная была уверена, что обыски в компании никак не скажутся на повышение квалификации карельских учителей. Тысяча специалистов в 2003 году повысили свою квалификацию.

19 августа – один из самых больших православных праздников – Преображение Господне. Его всегда широко отмечали на острове Кижи, где стоит храм, воздвигнутый в честь этого праздника.

Все, кто видел Преображенскую церковь, удивляются мудрости и умениям ее строителей. Когда туристы спрашивали, почему главки храма имеют такую причудливую форму, гиды показывали полевой василек. Казалось, что весь остров соткан из таких легенд и красивых историй.

«Мы не знаем даже самого главного – кто рубил эти церкви. Мы все легенды собираем и рассказываем. Одна легенда краше другой»,

- улыбалась Виола Гущина, старший научный сотрудник музея-заповедника.

На праздник Преображения на остров собиралось много людей из разных мест. Жаль, что в те годы проводить торжественные богослужения в храме не могли. К тому моменту Преображенская церковь около двадцати лет буквально висела на металлическом каркасе. Храм был закрыт для посещения, потому что в него было небезопасно входить. Металлический каркас, который находился внутри церкви, напоминал Эйфелеву башню. Наверное, французы удивились бы, если бы их пустили внутрь. Существовало много идей проектов реконструкции Преображенской церкви. К 2003 году был утвержден один из них – по методу лифтинга. Многие сотрудники музея-заповедника возлагали на него большие надежды. Но у некоторых, как, например, у известного московского реставратора Савелия Ямщикова было другое мнение: «Если смогут восстановить, я буду первый аплодировать. Но так думаю, что… работа эта очень сложная. Очень сложная. И денег нужно много на нее. А самое главное – не знаю, видят ли они конечный итог. Но им виднее».

«Я нормальный человек. Я, конечно, тоже имею опасения. Но мы должны от всех опасений устраниться или избавиться, - парировал Николай Попов, заместитель директора по реставрации музея-заповедника. – И на следующий год мы собираемся сделать пробы. В 2004 году мы должны поднять вершину – видите, вот там от главки ниже четыре штуки. Мы должны будем поднять несколько раз и опустить. Проверить, правильно ли в проекте у нас все заложено. Если неправильно – исправить. А если вообще невозможно – то вернуть все на место».

Таким было 18 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото freepik.com/ Gpointstudio