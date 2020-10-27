Фальшивомонетчики, рост безработицы и «Азбука будущего». Картина дня

Роспотребнадзор рекомендует ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса, безработица растет в Карелии, предприниматель Максим Мазуровский советует, как выжить в наше непростое время – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– В петрозаводском микрорайоне Кукковка в 2020 году должно завершится благоустройство двух территорий, попавший в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о сквере «Кукковкий Петух» и замене асфальтового покрытия на соседней со сквером территории – в районе детского сада № 99 и школы № 34. Работы планировалось завершить к 1 сентября, но подрядчик не успел их завершить. В том, что происходит сейчас на объектах разбиралась обозреватель нашего портала Антонина Кябелева.

– Суточный рост заразившихся новой коронавирусной инфекцией в нашей республике остается на высоком уровне. COVID-19 за минувшие выявлен у 98 человек. Из этого числа заболевших – 88 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести. Из-за коронавируса 25 классов и две группы в техникумах, а также пять групп в детсадах отправлены на карантин. В Карелии разворачивают дополнительные койки для заболевших. Главный санитарный врач страны Анна Попова из-за угрозы распространения коронавируса рекомендовала органам власти запретить в России все ночные зрелищно-развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00. Запрет можно вводить с завтрашнего дня, со среды 28 октября.

– Дорогое и очень нужное в условиях пандемии оборудование едва не погибло в Петрозаводске. В госпитале для ветеранов войн в отремонтированном кабинете компьютерной диагностики обвалились штукатурка и навесной потолок. Посыпавшиеся материалы упали на томограф. Насколько сильно пострадало оборудование выясняют специалисты.

– Республика Карелия заняла 71 строчку в рейтинг российских регионов по уровню безработицы. Уровень безработицы в процентах во II квартале 2020 года составил 9,3%, изменение уровня безработицы к аналогичному переиду прошлого года в процентных пунктах – 2,3, среднее время поиска работы во II квартале 2020 года в месяцах – 6,2. Для сравнения, на первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ (2,5; 0,4, 6,0), на последнем Республика Ингушетия (30,7, 4,5, 6,7).

– Стражи порядка задержали в Карелии группу людей, подозреваемых в сбыте фальшивых денег. МВД возбудило уголовные дела. За преступления предусмотрено лишение свободы до 8 лет и штраф до одного миллиона рублей. Фигуранты – четыре молодых человека. Подробности задержания здесь.

– Карельский предприниматель, общественный деятель и кандидат экономических наук Максим Мазуровский выступил с собственным видеопроектом. «Азбука будущего» – образовательный Ютьюб-канал с простыми советами для сложного времени о том, как пройти экономический кризис с минимальными потерями. Первый выпуск программы смотрите здесь.